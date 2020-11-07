9 yıl önce depremin vurduğu Erciş'te öğrenciler, İzmirli çocukları unutmadı 



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde, özel bir okulda eğitim gören 5 ve 8´inci sınıf öğrencileri, İzmir´deki depremzedelere kitap, ayakkabı, çanta ve oyuncak gönderdi.

9 yıl önce 7,2'lik depremle sarsılan ve büyük bölümü enkaza dönüşen Erciş´te yaşayan öğrenciler, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremi yaşayan İzmirlilerin acısını paylaştı. Çınarlı Mahallesi´nde özel bir okulda eğitim alan 5 ve 8´inci sınıf bir grup öğrenci, eğitim aldıkları okuldaki rehber öğretmenlerinin memleketi olan İzmir´e kitap, çanta, ayakkabı, oyuncak ve toplanan yardım paralarından oluşan kolileri, Kızılay aracılığıyla gönderdi. Kolilerin üzerinde `İzmir yanındayız´ notları bırakıldı.

`AYDA´YI HİÇ UNUTMADIK´

Rehber öğretmen Özlem Erüş Çelebi, "İzmir doğumluyum, ama ailem Vanlı. 23 Ekim 2011 Van depremini yaşayanlardan biriyim. İzmir´de yaşanan depremi en iyi bilenlerdenim. Öğrencilerim böyle bir şey yapmaya karar vermişler. Memleketim olan İzmir´de yaşanan depreme duyarlılık gösterip, bu konuyu aileleriyle paylaşmışlar. Aileler de hemen destek vererek kitap, çanta, ayakkabı ve oyuncaklar alıp kolilere yerleştirmişler. Biz de öğrencilerimizin bu duyarlılığına destek vererek yardımcı olduk. Bir araya getirildiğimiz kolileri Kızılay aracılığıyla İzmir´e gönderdik. 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda bebeği hiç unutmadık. Benim de o yaşlarda bir çocuğum var. Allah bir daha yaşatmasın" dediDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-11-07 10:28:44



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