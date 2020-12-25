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Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, ‘Ev İçi Bulaş’ riski uyarısında bulundu

İHA

Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, ‘Ev İçi Bulaş’ riski uyarısında bulundu

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ‘Ev İçi Bulaş’ riskine karşı vatandaşların kurallara uyma konusunda uyarıda bulundu.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Covid19 pandemi süreci hakkında ilçe sağlık müdürleri ve hastane başhekimleri birlikte sürekli bir araya gelerek vaka sayıları, salgının seyri ve çalışmalar hakkında gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Yapılan değerlendirmelerde özellikle son süreçte aile ortamında ev içi bulaşların arttığını gözlemlediklerini ifade eden Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Devletin bütün kurumları ile bu mücadelede adeta seferberlik ilan ettiği, tedbirlerin sıkılaştırıldığı ve bu tedbirlerin sıkı bir denetime tabi tutulduğu bu dönemde ev içi bulaşların artması bize şunu gösteriyor. Biz sokakta temizlik maske ve mesafe kurallarına uyuyoruz ama evde bu kurallara pek uymuyoruz. Unutmayalım ki kurallar sizi ve sevdiklerinizi korumaya yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. En ufak bir ihmal sizin veya sevdiğiniz bir büyüğünüzün canına mal olabilir. Bu nedenle lütfen sokakta ya da evde olsun kurallara sıkı sıkıya bağlı kalalım. Aile ortamında dahi büyüklerimizle iletişim halindeyken mesafemizi koruyalım, gerekirse maske kullanalım. Bir süre daha taziye, nişan, ziyafet, sünnet gibi sosyal ortamlardan uzak kalalım ve akraba ziyaretlerini bir süre daha erteleyelim. Bana bir şey olmaz demeyelim, belki size bir şey olmaz ama unutmayın ki sizin eve taşıdığınız virüs anneniz, babanız, eşiniz yada bir sevdiğinizi sizden koparabilir. Bu nedenle devletimizin bütün kurumları ve halkımız ile birlikte yürüttüğümüz bu mücadeleyi yılmadın sürdürelim. Biz sağlık camiası olarak sağlık alt yapımız, teknolojik imkanlarımız ve sağlık çalışanımızla 7 gün 24 saat gece gündüz demeden siz halkımızın hizmetindeyiz. Covid19 pandemisi ile ilgili en ufak bir belirtiniz veya şikayetiniz varsa 0432 217 70 01 02 03 numaralı pandemi çağrı merkezimize muhakkak ulaşınız” dedi.

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