Başkan Akman’dan yeni yıl mesajı

– Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yeni yıl münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Akman, mesajında, “Acısıyla tatlısıyla özellikle salgınla sınandığımız bir yılı geride bıraktık. Bildiğiniz üzere 2020 yılında tüm dünya ülkeleri olduğu gibi ülkemizde çok zorlu bir sınavdan geçti. Bununla birlikte yine 2020 yılında ülke olarak depremlerle sarsıldık. Bütün bu sıkıntıların üstesinden devlet ve millet el ele, omuz omuza vererek gelmeye çalıştık. Mücadelemiz hala da devam etmektedir. Bizler de Tuşba Belediyesi olarak 2020 yılında ilçemiz için, ilimiz için bütün zorluklara rağmen, mesai mefhumu gözetmeden gecemizi gündüzümüze kattık ve güzel ilçemiz için vatandaşlarımıza daha fazla hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Şimdi ise önümüzde yeni bir yıl ve yeni ümitler var. Aşıların da ülkemizde uygulanmaya başlayacağı yeni yılda bir daha bu tür olayların yaşanmaması en büyük temennimizdir” dedi.



“2020 yılında yaşanan onca olumsuzluğa rağmen güzel hizmetler yaptık”

Göreve geldikleri ilk günkü aşk ve şevkle çalışarak Tuşba’ya hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Akman, güzel hizmetler yaptıklarını ve aynı heyecanla 2021 yılında da devam edeceklerine hiç kimsenin şüphesinin olmamasını istedi. Başkan Akman, “2020 yılında yaşanan pandemiye ve onca olumsuzluğa rağmen Allah'a şükürler olsun ki hizmet binamızı tamamladık. İskele Sahil Bandı ikinci etabı ile İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsüne bağlayan 5 bin 300 metre uzunluğundaki İskele Sahil Yolu birinci ve ikinci etaplarını tamamladık. 24 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Bununla birlikte kırsal mahallerimize 40 bin metrekare parke kilit taşı döşedik. İlçemizin imarına uygun bölgelerde yeni yollar açıp, çeşitli sebeplerle deformasyona uğramış yollarında asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdik. Ayanıs Mahallesi’nde yapımına başladığımız ikinci halk plajımız önümüzdeki sezon faaliyete geçecek. İlçemize yaklaşık 1 milyon metrekareye yakın yeşil alan kazandırmak için Tuşba Millet Bahçesi ve Akköprü Millet Bahçesi ile Şemsibey ve Beyüzümü mahalle parklarının çalışmalarına başladık” şeklinde konuştu.



“2021 yılında da ilk günkü heyecanla çalışacağız”

Kapılarını ardına kadar halka açan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini anlatan Başkan Akman, “İlk günkü heyecanla 2021 yılında Tuşbalı hemşehrilerimiz için en güzel hizmeti yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 2021 yılı iş sezonunda yol yapımına 20 milyon TL gibi yüklü bir bütçe ayırdık. Bu bağlamda merkez ve kırsal mahallelerde yoğun olarak asfalt ile kilit parke taşı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Tuşba’nın ilk çarşısı olan ve 40 dükkandan oluşan Bedesten Çarşısı projemiz, ihale aşamasına gelmiştir. Bu projemizin tamamlanmasıyla birlikte Tuşbalıların alışveriş yapmak için çok uzağa gitmesine gerek kalmayacaktır. Yine belediyemiz sınırları içinde yer alacak olan Tuşba’nın ilk alışveriş merkezi ile konut alanı projelerimiz mevcuttur. İnşallah bu projelerimizi de kısa zamanda hayata geçirerek siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tuşba’nın ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha çok gelişmesi hak ettiği değeri kazanması için her daim, her yerde işbirliği, koordinasyon ve dayanışma içerisinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 2021 yılının birlik ve beraberliğimizin daha çok güçlenerek devam etmesine vesile olmasını; ilçemize, ilimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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