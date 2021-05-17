Vali Bilmez'den Engelliler Haftası mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “1016 Mayıs tarihleri arasında engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla ülkemizde ve Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerde Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Engelli vatandaşlarımız açısından asıl önemli olan, engellilerin eğitim imkanlarının hazırlanması suretiyle toplumla kaynaştırılması, toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi ve nihayetinde istihdam şartlarını oluşturarak, ekonomiye etkin bir şekilde katılımlarının sağlanmasıdır. Ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler sayesinde; engelli bireylere olan duyarlılık duygusu artmış, sorunlarının çözümüne yönelik önemli gelişmeler kaydedilmiş, tüm engelli vatandaşlarımızın ve engelli çocuklarımızın eğitimi, evde bakım hizmetinden yararlanmaları için devletimiz tarafından çok önemli iyileştirmeler yapılmış, engelli vatandaşlarımıza özel sektörde ve kamu kurumlarında iş imkânı veren düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu iyileştirmelerin daha da anlam kazanması için engellilerimizin sosyal yaşamın her alanında yer alabilmeleri için gerekli çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; engelli vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme getiren ve hepimize engellilere yardımcı olma bilinci aşılamayı amaçlayan bu önemli ve anlamlı Engelliler Haftası’nda, engelli vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam diliyor, engelliler konusunda hassasiyetin daha fazla artmasına vesile olması temennisiyle tüm engelli kardeşlerimizin haftalarını gönülden kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.