Van Gölü'nde 1.2 ton inci kefali ele geçirildi

– Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 200 kilo ölü inci kefali balığına el konulurken, 5 kişiye 9 bin 200 TL para cezası verildi.

Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av yasağında yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Zilan, Bendimahi çayları ile Akköprü Deresinde kaçak inci kefali avlanmasına yönelik bölgede yapılan denetimlerde bin 200 kilo inci kefali balığına ve 6 adet uzatma, manyat, serpme ağlarına el konuldu. El konulan ölü balıklar ilçe müdürlüğü tarafından imha edilirken, uzatma, manyat ve serpme ağlar olay yerinden alınarak kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi. Ayrıca denetimlerde kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri kapsamında 9 bin 270 TL idari para cezası uygulandı.

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