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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesinin yol yapım çalışmaları sürüyor

İHA

Tuşba Belediyesinin yol yapım çalışmaları sürüyor

Van’ın Tuşba Belediyesi, şehir merkezindeki imkan ve hizmetlerin tamamını kırsal mahallelere götürmek, cadde ve sokakların modern bir görünüme kavuşması için yürüttüğü kilit parke taşı yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bir yıla aşkın süredir yaşanan pandemiye rağmen belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerleyen Tuşba Belediyesi, ilçenin her noktasına hizmet götürmek ve daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Şehir merkezindeki imkan ve hizmetlerin tamamını kırsal mahallelere de götüren Tuşba Belediyesi, halkın belediyenin hizmet ve imkanlarından eşit şekilde faydalanması amacıyla kırsal mahallelerde yürüttüğü kilit parke taşı yol yapım çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

“İlçe halkıyla el ele vererek çalışıyoruz”
Bu yıl çalışmalarına Derebey Mahallesi’nde başlayan Tuşba Belediyesi, belirlenen program dahilinde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit parke taşı yol yapım hizmetini yürüteceği belirtildi. Bir yıla aşkın süredir devam eden korona virüs salgınına rağmen belirledikleri hedefe doğru emin adımlarla yürüdüklerini kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe halkıyla el ele vererek daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe hedefine ulaşacaklarından hiç kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

“Hedefimiz 200 bin metrekare kilit parke taşı çalışmasını gerçekleştirmek”
Merkez mahallelerde olan tüm olanak ve hizmetlerin aynısını kırsal mahallelere de götürmeye kararlı olduklarını ifade eden Başkan Akman, “İlk etapta ihalesini yaptığımız 60 bin metrekare kilit parke taşı, 20 bin metre bordür taşı ve 12 bin metre oluklu taş döşeme işine başladık. Standartlara uygun yapılan çalışmalar ile mahallelerimizin cadde ve sokakları daha modern bir hale kavuşacak. Hedefimiz bu yıl belirlediğimiz program dahilinde Tuşba ilçemiz genelinde 200 bin metrekare kilit parke taşı yol yapım çalışmasını gerçekleştirmektir” ifadelerini kullandı.

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