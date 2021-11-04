Van’da ters eve büyük ilgi Bölgenin ilk ters evi büyük ilgi görüyor

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Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda inşa edilen ters ev, büyük ilgi görüyor.

İpekyolu Belediyesi tarafından Şerefiye Mahallesi’nde İpek Park’ta kurulan 2 katlı ters ev, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Şerefiye Mahallesi'nde 7 bin metrekare yeşil alan içerisinde yapılan ters evin içinde bulunan tüm malzemeler de ters olarak tasarlandı. Geçtiğimiz aylarda kapılarını ziyaretçilerine açan ters ev, özellikle çocuklar ve gençlerin dikkatini çekiyor. İçindeki tüm malzemesiyle ters olan evi görmeye gelenler, bol bol fotoğraf çekiyor.

Aileleriyle birlikte parka gelen vatandaşlar, bu görsel şölen nedeniyle İpekyolu Belediyesine teşekkür ederken bu tür güzel ve anlamlı çalışmaların bundan sonra da kentte kazandırılması gerektiğini söyledi.

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