Artı Değer Vanspor Futbol Kulübünden, Elazığ'da takım otobüsüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü, Elazığ'da takım otobüsüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Artı Değer Vanspor Futbol Kulübünün, rakibi Çimentaş Elazığspor ile dişe diş, başa baş bir mücadele verdiği belirtildi.

Takımın yanlış uygulanan hakem kararıyla sahadan mağlup ayrıldığının savunulduğu açıklamada, "Şehrimize doğru yola çıkan kafilemiz saldırıya uğramıştır. Bu hain saldırı sonucunda futbolcularımız, kulüp yetkililerimiz ve çalışanlarımız yaralanmış, bazıları ölümden dönmüştür." denildi.

Bundan sonra saldırıya ilişkin nelerin yapılacağının merak konusu olduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zira bu vahim saldırı, planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada Türkiye Futbol Federasyonunu, Gençlik ve Spor Bakanlığını, Elazığ Valiliğini, Elazığ Savcılığını ve tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu olayı tezgahlayan azmettiricileri adaletin önüne çıkarın. Tek amacı ailesine ekmek götürmek olan otobüs şoföründen ne istediniz? Her biri ülkenin dört bir yanından Van'ımıza gelmiş, bizlere emanet edilmiş futbolcu çocuklardan ne istediniz? Gittiğimiz her yerde "Futbol kardeşliktir" mesajı veren Vanspor'dan ne istediniz? Yılmayacağız, yıkılmayacağız! Oynanan tüm haksız oyunlara rağmen Doğu'nun incisine hak ettiği güzel günleri yaşatacağız. Takımımıza, evlatlarımıza ve kulübümüzün emekçilerine yapılan bu haince saldırının peşini asla bırakmayacağız. Bu olayın meydana gelmesinde en ufak bir sorumluluğu olan kim varsa, sonuna kadar üzerine gideceğiz."

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yapılan maçta Çimentaş Elazığspor, konuk ettiği Artı Değer Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etmişti.