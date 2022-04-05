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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine “sıcak aş”

İHA

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine “sıcak aş”

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, Kızılay Van Şubesi iş birliği ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerine her gün 2 bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
İpekyolu Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla ilçe sınırları içinde oturan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sıcak yemek yardımı dağıtımına başladı. İpekyolu Belediyesi ve Kızılay Van Şubesi ortaklığında düzenlenen sıcak yemek yardımı, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları ile daha önce tespiti yapılan 2 bin 500 ailenin evlerine teslim ediliyor. Dağıtımların yapıldığı Sabri Ülker Aş Ev'inde incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, "İpekyolu Belediyesi ve Kızılay Van Şubesi olarak sıcak yemek desteklerimizi gerçekleştiriyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere servislerimiz ile evlerine kadar sıcak iftarlık götürüyoruz. Amacımız İpekyolu'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına destek sağlamak. Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek" dedi.
Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, hem ihtimal kargaşanın hem de yardım alanların rahatsız olmaması için Kızılay Van Şube Başkanı Mehmet Uğur Demiroğlu ile birlikte hizmetin bu şekilde verilmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi.

"İhtiyaç sahiplerinin evine yemek götürülüyor"
Kızılay Van Şubesi Başkan Yardımcısı ve Gıda Mühendisi Ahmet Ferhat Yeltekin tarafından gıda güvenliği kontrolünde, kalori ve sağlıklı beslenme koşullarına uygun hazırlanan 3 çeşit yemek ve ekmekler birey sayısına göre büyük bir özenle hazırlanarak bizzat hak sahiplerine teslim ediliyor. Sıcak yemekler her gün iftar saatine kadar ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırılıyor. Yemeklerin dağıtıldığı vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, her gün bırakılan yemek ve ekmekler için İpekyolu Belediyesi'ne ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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