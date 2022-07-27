Uluslararası Van-Edremit Satranç Turnuvası sona erdi

Van'ın Edremit Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 300 kişinin katıldığı Uluslararası VanEdremit Satranç Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Van Valiliği, Edremit Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvanın ödül töreni, Uygulama Oteli'nde yapıldı. Burada konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, birçok ülkeden gelen satrançseverlerin turnuvada ter döktüğünü söyleyerek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizin her tarafına satranç sporunu yaymak istedik. Bu anlamda ulaşmadığımız yer kalmasın dedik ve var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nedenle diğer spor branşlarını açık ara geride bırakarak 1 milyon lisanslı sporcuya ulaştık. Bu çalışmanın sonucunda 81 il ve 500 ilçede örgütlü bir federasyon haline geldik. Ülkemizde şu an 17 uluslararası açık satranç turnuvası var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise Van olarak satranç sporuna aşina olduklarını belirterek, “Bizim için çok önemli bir spor dalı. Gerçekten son yıllarda uluslararası anlamda çok önemli başarılara imza atılıyor. Bu anlamda turnuvada dereceye giren herkesi yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Edremit Belediye Başkan Vekili Yüksel Karacan’ın da bir teşekkür konuşması yapmasının ardından dereceye giren 53 kişiye ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

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