2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

Hicri Takvim'de aylar kimi zaman 29 kimi zaman da 30 gün sürebilmektedir. Buna göre; 2023 yılı yani bu yıl idrak edilecek olan Ramazan Ayı için oruçlar 29 gün boyunca tutulacak.