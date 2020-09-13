Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, olay Van’ın Başkale ilçesine bağlı Güzeldere Geçidi civarında meydana geldi. Yol yapım çalışmaları esnasında bir anda meydana gelen göçük paniğe neden oldu. Dağ eteklerinden kopup yola fırlayan kaya ve taş parçalarından kendisini korumak işçiler olay yerinden kaçarak hızla uzaklaşmaya çalıştı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Meydana gelen kazada iki işçi göçük altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçiler vatandaşların da yardımıyla toprak altından çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralı iki işçi 112 Sağlık ekipleri tarafından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.