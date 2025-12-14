Van Spor FK: 0 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Van Spor FK'yı 1-0 mağlup etti. 78. dakikada Andrej Djokanovic'in golüyle galibiyete ulaşan Ümraniyespor, puanını 18'e yükseltti. Van Spor FK ise haftayı 21 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Van Spor FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 78. dakikada Andrej Djokanovic attı.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 18'e yükseltirken, Van Spor FK ise 21 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, İstanbulspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.