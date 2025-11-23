Van Spor FK: 1 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Van Spor FK ile Keçiörengücü, 1-1 berabere kaldı. 90+1. dakikada Ivan Cedric'in golüyle beraberliği kurtaran Van Spor FK, puanını 21'e çıkardı. Keçiörengücü ise haftayı 18 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Van Spor FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 28. dakikada Junior Fernandes atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 90+1. dakikada Ivan Cedric kaydetti.
Bu sonucun ardından Van Spor FK puanını 21'e, Keçiörengücü ise 18'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, Serik Spor'u ağırlayacak. Keçiörengücü, Iğdır FK'yı konuk edecek.