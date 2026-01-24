Van Spor FK: 3 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Van Spor FK, evinde Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Hasan Bilal, Muhammet Çavuşoğlu ve Ivan Cedric'in golleriyle iki maç sonra kazanan Van Spor FK, puanını 31'e çıkardı. Iğdır FK ise haftayı 33 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Van Spor FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45'te Hasan Bilal, 61'de Muhammet Çavuşoğlu ve 66. dakikada Ivan Cedric attı.
Bu sonuçla birlikte iki maçlık galibiyet hasretini bitiren Van Spor FK, puanını 31'e yükseltti. Iğdır FK ise 33 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, Bandırmaspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Manisa FK'yı ağırlayacak.