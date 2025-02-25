Van-Tahran tren bileti satışları başladı! Van-Tahran seferleri ne zaman başlıyor?
Van-Tahran seferleri yeniden başlıyor. Biletlerin bugün itibarıyla satışa çıktığı tren seferlerine kovid salgını nedeniyle ara verilmişti. 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 10 bin yolcunun taşındığı trende ilk sefer Mart ayında gerçekleştirilecek. İşte, tüm detaylar...
Kovid nedeniyle 2020 yılında durdurulan Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor. Haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak tren, 40 kişi kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluşuyor. Biletler ise 25 Şubat itibarıyla satışa çıktı. Peki, Van-Tahran seferleri ne zaman başlıyor, bilet nereden alınır?
VAN-TAHRAN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Van ile Tahran arasındaki seferler yeniden başlıyor. İlk seferin Tahran'dan 9 Mart, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleşecek.Tahran-Van Yolcu Treni Pazar ve Çarşamba Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise Pazartesi ve Perşembe saat 20.00'de hareket edecek.
VAN-TAHRAN TREN BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI, BİLET NEREDEN ALINIR?
Van-Tahran arası bilet satışları 25 Şubat itibarıyla bugün başladı. Türkiye'de biletler, TCDD Taşımacılık AŞ'nin uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden satılacak.