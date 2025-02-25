VAN-TAHRAN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Van ile Tahran arasındaki seferler yeniden başlıyor. İlk seferin Tahran'dan 9 Mart, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleşecek.Tahran-Van Yolcu Treni Pazar ve Çarşamba Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise Pazartesi ve Perşembe saat 20.00'de hareket edecek.