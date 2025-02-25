Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Van-Tahran seferleri başladı mı, ilk sefer ne zaman? Van-Tahran tren bileti nereden alınır, yolculuk kaç saat sürüyor, tren kapasitesi kaç?

        Van-Tahran tren bileti satışları başladı! Van-Tahran seferleri ne zaman başlıyor?

        Van-Tahran seferleri yeniden başlıyor. Biletlerin bugün itibarıyla satışa çıktığı tren seferlerine kovid salgını nedeniyle ara verilmişti. 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 10 bin yolcunun taşındığı trende ilk sefer Mart ayında gerçekleştirilecek. İşte, tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kovid nedeniyle 2020 yılında durdurulan Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor. Haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak tren, 40 kişi kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluşuyor. Biletler ise 25 Şubat itibarıyla satışa çıktı. Peki, Van-Tahran seferleri ne zaman başlıyor, bilet nereden alınır?

        2

        VAN-TAHRAN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Van ile Tahran arasındaki seferler yeniden başlıyor. İlk seferin Tahran'dan 9 Mart, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleşecek.Tahran-Van Yolcu Treni Pazar ve Çarşamba Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise Pazartesi ve Perşembe saat 20.00'de hareket edecek.

        3

        VAN-TAHRAN TREN BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI, BİLET NEREDEN ALINIR?

        Van-Tahran arası bilet satışları 25 Şubat itibarıyla bugün başladı. Türkiye'de biletler, TCDD Taşımacılık AŞ'nin uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden satılacak.

        4

        VAN-TAHRAN ARASI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

        İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek tren 40 kişi kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak. İki lokasyon arasında yolculuk 22 saat sürüyor.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi