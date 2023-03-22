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Van teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Van teravih namazı vakti saat kaçta?

Müslüman alemi için büyük önem arz eden Ramazan ayına saatler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye saatlerinden sonra teravih saatleri de gündem oldu. Van teravih namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Ramazan ayının ilk teravih namazı bugün yatsı namazına müteakip eda edilecek. Tüm iller için olduğu gibi Van teravih namazı saati de 2023 Ramazan ayının ilk gecesinde arama motorlarında araştırılıyor. İşte 2023 Van teravih namazı saati...

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  • Van teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Van teravih namazı vakti saat kaçta?

    Ramazan ayına saatler kala, Müslüman vatandaşlar kendi illerindeki teravih namazı saatleri hakkında arama motorlarındaki araştırmalarına hız verdi. Ramazan ayının ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba yani bugün eda edilecek. Van'da ise teravih namazı saati merak ediliyor. İşte Van 2023 teravih namazı saatleri...

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  • Van teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Van teravih namazı vakti saat kaçta?

    İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

    Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2023 Dini Günler Takvimi yayınlandı. Buna göre; Ramazan ayı 2023 yılında 22 Mart gecesi sahura kalkılmasıyla birlikte 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 2023 yılının ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba 2023 gecesi kılınacak.
  • Van teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Van teravih namazı vakti saat kaçta?

    VAN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    İlk teravih namazı yatsı namazının ardından 22 Mart Perşembe günü kılınacak. Van'da 22 Mart Çarşamba akşamı yatsı ezanı 19.43'de okunuyor. Buna göre; teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınacak.

    Teravih namazı,

    İstanbul'da:20.44

    Ankara'da: 20.27

    İzmir'de: 20.48

    Bursa'da 20:43'de kılınacak.

    KIRIKKALE TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Van teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Van teravih namazı vakti saat kaçta?

    TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

    Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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