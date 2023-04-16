İHA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 2 şüphelinin çok sayıda göçmeni ‘şok’ evinde sakladığı bilgisine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde göçmenlerin bulunduğu adres tespit edilerek, 14 Nisan 2023 tarihinde bahse konu adreste adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon icra edilmiştir. Ev ile müştemilat kısmında gayri insani şartlarda barındırılan 13 Afganistan uyruklu yetişkin erkek göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığını organize eden D.A. ve M.E. isimli 2 organizatör adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir” denildi.