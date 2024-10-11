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        Haberler Bilgi Yaşam Van’da kaybolan Rojin bulundu mu? Rojin Kabaiş nerede, yaşıyor mu, öldü mü, son görüntüsü var mı?

        Van'da kaybolan Rojin bulundu mu? Rojin Kabaiş nerede, yaşıyor mu?

        Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in en son başörtüsü bulundu. Üniversite öğrencisi Rojin kaybolduktan sonra 14.günde arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, hem gölde hem karada yoğun bir çalışma yürütüyor. Gönüllü arama ekiplerinin de desteklediği çalışmalarda Diyarbakır ve Erzurum Emniyet müdürlüklerinden getirilen kadavra köpekleri de kullanılıyor. Peki Van'da kaybolan Rojin bulundu mu? Rojin Kabaiş nerede, yaşıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:51
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        Rojin’in son durumu gündeme gelmeye devam ediyor. Van’da kaybolan Rojin’e ait başörtü ortaya çıktı. Arama çalışmaları, Rojin'e ait başörtüsünün dün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yoğunlaştırdı. Başörtüsü incelenmek üzere, olay yeri inceleme ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Peki Van’da kaybolan Rojin bulundu mu? Rojin Kabaiş nerede, yaşıyor mu, öldü mü, son görüntüsü var mı?

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        ROJİN NEREDE, BULUNDU MU?

        Van'da, kaldığı yurttan çıktından sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 14'üncü günde devam ediyor. Aramalar, dün Rojin'e ait başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Gönüllü arama ekiplerinin de desteklediği çalışmalarda Diyarbakır ve Erzurum Emniyet müdürlüklerinden getirilen kadavra köpekleri de kullanılıyor.

        NE OLMUŞTU?

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.er verdi.

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        ARKADAŞLARI POLİSE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

        TELEFONU VE KULAKLIĞI BULUNDU

        Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

        SU ALTI VE SU ÜSTÜNDE ARANIYOR

        Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan da destek veriyor. Arama çalışmalarında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. Jandarma, polis ve AFAD üyelerinden oluşan dalgıç ekipler de zaman zaman göle dalış yapıp, aramalara destek veriyor.

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        BAŞÖRTÜSÜ İNCELEMEYE ALINDI

        Arama çalışmaları, Rojin'e ait başörtüsünün dün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yoğunlaştırdı. Başörtüsü incelenmek üzere, olay yeri inceleme ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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        BAKAN YERLİKAYA, ROJİN'İN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin Kabaiş’in ağabeyi ve babası ile telefonda görüştü.

        Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "13 gündür kayıp olan ve Van’da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük. Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor. Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve Aziz Milletimize hayırlı haberler vermek" ifadelerinine yer verdi.

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