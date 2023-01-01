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Haberler Gündem Vanlı çocukları kitapla buluşturan çocuk kütüphanesi
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Vanlı çocuklar çocuk kütüphanesinde hem okuyor hem oynuyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan "çocuk kütüphanesi" ile çocukların erken yaşta kitapla tanışarak okuma alışkanlıklarının gelişmesine katkı sunulması hedefleniyor. Bahçesinde çocuk parkı, sinema, ters ev, buz pistinin de bulunduğu, kitapların yanı sıra zeka oyunları, müzik, oyun merkezlerinin de yer aldığı kütüphanede görevli öğretmenler, çocuklarla yakından ilgileniyor. Kütüphaneyi ziyaret eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Bunu ilk aşama olarak değerlendirdik. Kütüphane sayısını artırmak istiyoruz" dedi

Vanlı çocukları kitapla buluşturan çocuk kütüphanesi
AA

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan "çocuk kütüphanesi" ile çocuklara hem okuma alışkanlığı hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Hafta içi ve hafta sonları ebeveynleri tarafından Şerefiye Mahallesi'ndeki kütüphaneye getirilen okul öncesi çocuklar, kendileri için tasarlanan kütüphanede hem oyun oynuyor hem de kitaplarla iç içe vakit geçiriyor. Bahçesinde çocuk parkı, sinema, ters ev, buz pistinin de bulunduğu, kitapların yanı sıra zeka oyunları, müzik, oyun merkezlerinin de yer aldığı kütüphanede görevli öğretmenler, çocuklarla yakından ilgileniyor.

"KÜTÜPHANE SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Kütüphaneyi ziyaret eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kente ilk çocuk kütüphanesini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların iki grup halinde kütüphaneye geldiğini, sınıf öğretmenlerinin gözetiminde eğitim aldığını belirten Aydın, "Bunu ilk aşama olarak değerlendirdik. Kütüphane sayısını artırmak istiyoruz. Önceliğimiz dezavantajlı kesimlere yönelmek ancak talep çok fazla. Talepleri öğretmenlerimizle değerlendirerek hizmet vermeye çalışıyoruz. Çocuklar hafta sonları da kütüphanemizden yararlanabiliyor." diye konuştu.

"UZMAN ÖĞRETMENLERİMİZ BİREBİR İLGİLENİYOR"

Geleceğin kitap okurlarının kütüphanelerinde yetişeceğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Çocukları hayata alıştırmak ve geleceğe hazırlamak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda çok geniş çalışmaları var. Biz de sosyal belediyecilik anlamında böyle bir hizmeti hayata geçirmeyi düşündük. Faydalı oldu. Kütüphanemizde kaliteli ve güzel bir hizmet veriliyor. Özel sektörlerde verilen hizmetin daha fazlasını belediye olarak veriyoruz. Bir ücret alınmıyor. Çocuklarla alanında uzman öğretmenlerimiz birebir ilgileniyor, ders anlatıyor, müzik eğitimi veriyor. Ebeveynlerden olumlu geri dönüşler alıyoruz."

"DAHA ÖNCE BAŞKA YERLERDE ÜCRET TALEP ETTİLER"

Çocuklarını kütüphaneye getiren anne Nazlı Taş, açıldığı günden bu yana 2 çocuğuyla her hafta kütüphaneye geldiğini belirterek, "Daha önce başka yerlere başvurdum. Ücret talep ettiler. Almam gereken bir liste verdiler. Burayı duyunca geldim. Çocuklarım erken yaşta kitap ve defterle tanıştılar. Öğretmenler çocuklarımızla çok ilgililer. Kütüphanede öğrendiklerini evde tekrarlıyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan Kaymakamımız İhsan Emre Aydın'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ ÇOK ŞANSLI"

Gülizar Aydın, "Kızım öğretmenlerden kitap dinleme, okuma yazma ve müzik eğitimi alıyor. Burada birçok etkinlik yapılıyor. Çocuklarımız çok şanslı. Çok memnun kalıyoruz" dedi.

"BURASI BİZİM İÇİN BİR FIRSAT OLDU"

Kızının daha önce sürekli televizyon karşısında zaman geçirdiğini bildiren Cihan Kazut, "Burası bizim için bir fırsat oldu. Kızım kütüphanede okuma alışkanlığı kazanacak. Onu çok güzel yerlerde görmek istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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