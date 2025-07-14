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        Haberler Gündem Güncel Vanlı kadınlardan belediye desteğiyle üretim | Son dakika haberleri

        Van'da 40 kadın, belediyenin desteğiyle kurulan bostanlarda sebze yetiştiriyor

        Van'da 40 kadın, İpekyolu Belediyesi'ne ait 3 dönümlük arsa üzerinde kurulan bostanlarda sebze yetiştirirken, sulaması ise belediye tarafından otomatik sulama sistemiyle yapılıyor. İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülderen Umur, proje ile hem kadın istihdamını artırmayı hem de yerel üretimi teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:47
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        Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, sebze yetiştirmek için İpekyolu Belediyesi’ne başvurup destek istedi.

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        Talep üzerine İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, mülkiyeti belediyeye ait olan 3 dönümlük arsayı kadınlar için bostana çevirdi.

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        Belediye'nin yürüttüğü projede 40 kadın, kendilerine tahsis edilen parsellerde patlıcan, biber, domates, salatalık yetiştiriyor.

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        Sulaması belediyenin görevlendirdiği 3 bekçi tarafından kurulan otomatik sulama sistemiyle yapılan bostanların çapalama gibi bakım işlerini de kadınlar yapıyor.

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        Geçen yıl ilki Hatuniye Mahallesi'nde 9 kadınla başlayan ve meyvesini veren proje, bu yıl Şafak Mahallesi'nde devam etti.

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        İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülderen Umur, proje ile hem kadın istihdamını artırmayı hem de yerel üretimi teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Çalışmanın kadınlara ekonomik ve sosyal açıdan katkı sunduğunu belirten Umur, "Geçen yıl Hatuniye Mahallesi'nde anneler gününde ilk projemizi hayata geçirdik. Daha sonra her mahallemizde aynı projeyi devam etme kararı aldık. Bu yılki projemizi de Şafak Mahallesi'nde başlattık. Bu projemiz belediye eş başkanları ve belediye meclis üyelerinin destekleriyle hayata geçirildi. Amacımız, kadınlarımızı daha çok ekolojik yaşama yönlendirmek, toprakla buluşturmak ve anneleri bir nebze de olsa evlerinden çıkarmak ve bir araya getirebilmek. Kadınlarımız burada ürettikleri sebzeleri mutfaklarına götürüyorlar. Kışlık kurutmalıklarını burada üretilen sebze ile yapıyorlar. Bu bostanlarda salatalık, domates, patlıcan, biber gibi sebzeler var. Talep kadınlardan geldi. Bunun üzerine bu bostanı oluşturduk. Oluşturduğumuz bostanda 40 parsel var ve her bir kadına bir parsel düşüyor. Bostanların sulama sistemini de belediye yapıyor. Kadınlarımıza sebze fideleri de biz verdik. Kadınlar sadece ekimi ve çapalamasını yapıyor. Geçen yılki bostanlarda kadınlarımız kışlık kurutmalıklarını çıkarttılar. Bu yıl inşallah daha iyi sonuç alınır" dedi.

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        Bostanda çapalama yapan kadınlar ise kendilerini üretime teşvik eden belediye başkanı ve meclis üyelerine teşekkür etti.

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