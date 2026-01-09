Vanspor FK: 0 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Samet Özkul, Onur Gülter
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Bekir Can Kara dk. 60), Batuhan İşçiler, Naby Youssouf Oulare, Alıou Badara Traore (Erdem Seçgin dk. 85), Mehmet Özcan, Emir Bars, Santeri Waınö Emıl Hostıkka (Medeni Bingöl dk. 77), Sabahattin Destici, Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Batıhan Gebecelioğlu, Erdi Dikmen, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Soran Tümen
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Loıc Robert Kouagba, Işık Kaan Arslan, Lucas Pedro Alves De Lıma (Harun Alpsoy dk. 90+4), Doğan Can Davas (Can Arda Yılmaz dk. 90+3), Dean Liço, Marıo Cesar Azevedo Alves Balburdıa, Barış Alıcı (Abdulsamet Kırım dk. 83), Devran Şenyurt, Arda Usluoğlu (Mustafa Çaylı dk. 58)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Kaan Alp Dizbay, Burak Topçu, Egemen Kazancı, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Mustafa Yıldız
Teknik Direktör: Gökhan İpek
Gol: Dean Liço (dk. 31) (Boluspor)
Sarı kartlar: Muhammet Ensar Çavuşoğlu (dk. 45), Alıou Badara Traore (dk. 69), Bekir Can Kara (dk. 70), Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo (dk. 90+3) (Vanspor FK), Loıc Robert Kouagba (dk. 10), Doğan Can Davas (dk. 45), Marıo Cesar Azevedo Alves Balburdıa (dk. 75), Dean Liço (dk. 79), Lucas Lima (90+3) (Boluspor)