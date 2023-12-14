Şehir Hatları duyurdu: İstanbul'da vapur seferleri iptal mi oldu?
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını bir kez daha sekteye uğrattı. İstanbul'da etkisini artıran rüzgarın ardından Şehir Hatları'ndan yeni açıklama geldi. Şehir Hatları; İstanbul'da bazı vapur seferlerinin iptal olduğunu duyurdu. İşte, 14 Aralık 2023 İstanbul'da iptal olan vapur seferleri
İstanbul'da rüzgar şiddetini artırdı. Şehir Hatları elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Şehir Hatları güncel vapur sefer bilgileri ise resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte, 14 Aralık 2023 İstanbul'da iptal olan vapur seferleri...
İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı hatlarda da gecikmeler yaşanıyor.
ŞEHİR HATLARI DUYURDU!
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.
Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı Moda İskelesi uğraması ile saat 13.10'daki Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.