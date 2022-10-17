ADA BEKÇİSİ

Belki de dünyanın en şanslı mesleklerinden sayılabilecek bu meslegi yapan kişiler altı ay boyunca o adada kalıp bütün imkanlarından yararlanabiliyor. Bu pozisyon için oldukça çok başvuru geliyor olsa da çok az kişi bu pozisyon için seçiliyor.