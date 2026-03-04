Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Var Olmayan Ayşe’nin Muhteşem Maceraları

        Var Olmayan Ayşe’nin Muhteşem Maceraları

        Zeynep Kaçar'ın yazdığı ve Cansu Yeşim Aldoğan'ın oynadığı "Var Olmayan Ayşe'nin Muhteşem Maceraları" adlı oyun 5 Mart'ta Kadıköy Boa Sahne, 17 Mart'ta ise Şişli Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 00:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Var Olmayan Ayşe'nin Muhteşem Maceraları

        Zeynep Kaçar’ın yazdığı ve tek kişilik performansıyla Cansu Yeşim Aldoğan’ın hayat verdiği “Var Olmayan Ayşe’nin Muhteşem Maceraları”, Mart ayında İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

        Yönetmenliğini Halil İbrahim Kutlu’nun üstlendiği oyun; sıradan bir kadının, sıradan sanılan ama aslında büyük cesaret isteyen hayatını sahneye taşıyor. Dram ile komedinin iç içe geçtiği bu 65 dakikalık tek perde oyun; seyirciyi hem güldürüyor hem de "Bir kadın hayalini gerçekleştirmek için ne kadar savaşmak zorunda?" şu soruyla baş başa bırakıyor.

        “Var Olmayan Ayşe’nin Muhteşem Maceraları”, yalnızca bir karakterin değil; sesi kısılmaya çalışılmış, varlığı görmezden gelinmiş tüm kadınların hikâyesini anlatıyor.

        REKLAM

        Özgün müzikleri Erdem Eskimez'in yaptığı oyun 5 Mart'ta Kadıköy Boa Sahne'de, 17 Mart ise Şişli Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oğlunu parkta 36 bıçak darbesiyle öldüren babaya müebbet

        Antalya'da oğlu Barış Tolaman'ı (25) parkta 36 bıçak darbesiyle öldüren babanın tutuklu yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Baba Ali Tolaman, "altsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (İHA)

        #Cansu Yeşim Aldoğan
        #Zeynep Kaçar
        #Kadıköy Boa Sahne
        #şişli tiyatrosu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler