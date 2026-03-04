Zeynep Kaçar’ın yazdığı ve tek kişilik performansıyla Cansu Yeşim Aldoğan’ın hayat verdiği “Var Olmayan Ayşe’nin Muhteşem Maceraları”, Mart ayında İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Halil İbrahim Kutlu’nun üstlendiği oyun; sıradan bir kadının, sıradan sanılan ama aslında büyük cesaret isteyen hayatını sahneye taşıyor. Dram ile komedinin iç içe geçtiği bu 65 dakikalık tek perde oyun; seyirciyi hem güldürüyor hem de "Bir kadın hayalini gerçekleştirmek için ne kadar savaşmak zorunda?" şu soruyla baş başa bırakıyor.

“Var Olmayan Ayşe’nin Muhteşem Maceraları”, yalnızca bir karakterin değil; sesi kısılmaya çalışılmış, varlığı görmezden gelinmiş tüm kadınların hikâyesini anlatıyor.

REKLAM

Özgün müzikleri Erdem Eskimez'in yaptığı oyun 5 Mart'ta Kadıköy Boa Sahne'de, 17 Mart ise Şişli Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.