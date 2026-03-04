Var Olmayan Ayşe’nin Muhteşem Maceraları
Zeynep Kaçar'ın yazdığı ve Cansu Yeşim Aldoğan'ın oynadığı "Var Olmayan Ayşe'nin Muhteşem Maceraları" adlı oyun 5 Mart'ta Kadıköy Boa Sahne, 17 Mart'ta ise Şişli Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak
Zeynep Kaçar’ın yazdığı ve tek kişilik performansıyla Cansu Yeşim Aldoğan’ın hayat verdiği “Var Olmayan Ayşe’nin Muhteşem Maceraları”, Mart ayında İstanbul seyircisiyle buluşuyor.
Yönetmenliğini Halil İbrahim Kutlu’nun üstlendiği oyun; sıradan bir kadının, sıradan sanılan ama aslında büyük cesaret isteyen hayatını sahneye taşıyor. Dram ile komedinin iç içe geçtiği bu 65 dakikalık tek perde oyun; seyirciyi hem güldürüyor hem de "Bir kadın hayalini gerçekleştirmek için ne kadar savaşmak zorunda?" şu soruyla baş başa bırakıyor.
“Var Olmayan Ayşe’nin Muhteşem Maceraları”, yalnızca bir karakterin değil; sesi kısılmaya çalışılmış, varlığı görmezden gelinmiş tüm kadınların hikâyesini anlatıyor.
Özgün müzikleri Erdem Eskimez'in yaptığı oyun 5 Mart'ta Kadıköy Boa Sahne'de, 17 Mart ise Şişli Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.