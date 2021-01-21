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HaberlerGündem3. SayfaVARİL ÖLDÜRDÜ! Son dakika: Korkunç olay! Patlayan varil can aldı!
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Korkunç olay! Patlayan varil öldürdü!

Samsun'da marangoza, toz ve talaş sobası yapmak için varile kaynak yapan genç, varilin bomba gibi patlaması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

VARİL ÖLDÜRDÜ! Son dakika: Korkunç olay! Patlayan varil can aldı!
Korkunç olay! Patlayan varil öldürdü!
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İHA

Samsun'un Canik ilçesi Eski Sanayi Sanayi Sitesi 19. Sokak'ta bulunan Fero Demir Doğrama adlı işyerinde, edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi 31 yaşındaki Yavuz Özçelik, marangoz olan müşterisinin getirdiği varili, toz ve talaş sobası yapmak için elektrikli kaynak ile ayak kaynatmak isterken varil büyük bir gürültüyle patladı.

BİR ÇOCUK BABASIYDI, YOLDA CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre varilin üst kapak kısmının patlamayla fırlaması sonucu olduğu yerden savrularak ağır yaralanan 1 çocuk babası Yavuz Özçelik, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNULDU

Patlama olay yerinin hemen yakınındaki Irmak Polis Merkezi'nden de duyuldu ve polisler olay yerine koştular. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri patlayan varilde ve işyerinde incelemede bulundular.

"VARİLDE KİMYASAL VARDI" İDDİASI

Görgü şahitleri Yavuz Özçelik'in babası Mehmet ile birlikte demir doğrama atölyesi işlettiklerini belirterek, "Marangoz esnafı işyerinde kullanmak üzere varil getirerek soba yapmak istedi. Varilin içinde muhtemelen kimyasal madde kalıntısı vardı. Kaynak yapılırken varil bomba gibi patladı. Patlama sesi üzerine korku ve panik yaşandı" dediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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