30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provaları için Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. DHA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü imzalı açıklamada ise kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:



"19.08.2018 ve 30.08.2018 tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR:



Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,



D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi



10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi



Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi



Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi



Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi



Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi



Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi



Akşemşettin caddesinden Vatan Caddesi girişi



Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi



Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi



Vatan Caddesine çıkan tüm Cadde ve Sokaklar



ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR:



Millet Caddesi



Fevzipaşa Caddesi

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