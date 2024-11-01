Vatan Partisi'nden DEM Parti başvurusu

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

AA'da yer alan habere göre DEM Parti'nin kapatılması adına başvurularını yaptıklarını belirten Bursalı, "Bu başvurumuz Türkiye'ye karşı, Türkiye'mizin bütünlüğüne karşı, devletimizin birliğine ve milletimizin bütünlüğüne karşı bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

"DEVLETİN KAYNAKLARININ AKTARILMASINI KABUL ETMİYORUZ"

DEM Parti'nin "bölücü faaliyetlerin odağında" olduğunu savunan Bursalı, "DEM Parti PKK'dır, Türkiye'de bölücü faaliyetin odağındadır. DEM Parti'nin bütün liderliği bölücü faaliyetlerin merkezindedir. Türkiye artık HDP'nin devamı olan DEM Parti'ye daha fazla tahammül edemez. DEM Parti PKK'nın elidir, koludur, dilidir, propaganda aracıdır. Aynı zamanda mali kaynak aracıdır. DEM Parti bir milli güvenlik sorunudur Türkiye'miz açısından." ifadelerini kullandı.