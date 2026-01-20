Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilecek? İşte vatandaşlık maaşı uygulamasına dair bilinen detaylar
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi olarak adlandırılan ve kamuoyunda vatandaşlık maaşı şeklinde anılan yeni düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Düzenleme kapsamında, hane geliri belirlenen sınırın altında kalan ailelere devlet tarafından maddi destek verilmesi planlanıyor. Programın ilk etapta pilot illerde hayata geçirilmesi, 2027 yılı itibarıyla ise ülke genelinde uygulanması öngörülüyor. Bu çerçevede, destekten hangi vatandaşların yararlanabileceği merak ediliyor. İşte, vatandaşlık maaşına dair şu ana dek bilinenler
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi olarak adlandırılan ve kamuoyunda vatandaşlık maaşı şeklinde anılan yeni düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Düzenleme kapsamında, hane geliri belirlenen sınırın altında kalan ailelere devlet tarafından maddi destek verilmesi planlanıyor. Programın ilk etapta pilot illerde hayata geçirilmesi, 2027 yılı itibarıyla ise ülke genelinde uygulanması öngörülüyor. İşte, tüm detaylarıyla vatandaşlık maaşı uygulaması
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vatandaşlık maaşı hakkında konuşan Yılmaz şunları söyledi:
"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz."
Show TV haberine göre; uygulama Haziran ayında pilot illerde başlıyor.
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle bütün sosyal destek sistemini entegre ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:
"Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASINDA HANE GELİRİNE GÖRE ÖDEME YAPILACAK
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, yeni uygulamanın 'muhtaçlık kriteri' üzerinden şekilleneceğini ifade ediyor.
Muhtaçlık kriteri; hane içindeki kişi başına net gelir, net asgari ücretin üçte birinden az ise hane halkının muhtaç durumda olmasını anlatan kavramı ifade ediyor.
Kıvanç, bu sistemde herkese eşit miktarda ödeme yapılmayacağını bunun yerine hane gelirinin belli bir orana tamamlanacağını ifade etti.
Vatandaşlık maaşı ile söz konusu kriteri karşılayan ailelere düzenli maddi destek sağlanacak. Show TV haberine göre; söz konusu maaştan, en düşük emekli aylığı alanlar da yararlanabilecek.
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşının başlayacağı pilot iller henüz açıklanmadı.
Kıvanç, uygulamanın Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi deprem bölgelerinde başlayabileceğini ifade etti.