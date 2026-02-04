Detaylar netleşiyor: Vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlıyor, kimler alabilir?
Vatandaşlık maaşına yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Buna göre; yeni uygulama kapsamında tüm illerde detaylı bir analiz yapıldıktan sonra, dar gelirli hanelerin en çok ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilecek. Belirlenen ortalamanın altında kalan ailelere maddi destek sağlanacak üstelik tek maaş, emekli, veya asgari ücret şartı aranmadan toplam gelir dikkate alınacak. Peki, vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak?
Vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne dair detaylar netleşiyor. Edinilen bilgiye göre; Türkiye'deki her il kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek ve sosyaekonomik birçok parametre ele alınarak, dar gelirli hanelerin hangi alanlarda ihtiyaç duyduğu tespit edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı bir açıklamada, söz konusu uygulamanın bu yıl içerisinde pilot bölgelerde başlayacağını ifade etmişti. İşte, şu ana kadar bilinen tüm detaylarıyla vatandaşlık maaşı
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ NELER OLACAK?
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.
Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.
Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:
GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.