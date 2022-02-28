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VavaCars, iş ortağı TÜV SÜD D-Expert ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa'nın ardından Kocaeli ve Gaziantep'te yeni muayene merkezleri açtığını duyurdu.

Ekspertiz hizmeti sunan TÜV SÜD D-Expert ile İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Kocaeli illerinde hizmet verilen merkezlerin sayısının 10’a ulaştığı belirtildi.

Türkiye’deki toplam araç parkının yüzde 75’ini oluşturan 17 büyük şehirde, 55 araç alım merkezi açtıklarını belirten VavaCars CEO’su ve Kurucu Ortağı Lawrence Merritt, "Kurulduğumuz günden bu yana TÜV SÜD D-Expert ile olan ortak çalışmamız kapsamında müşterilerimiz araçlarını tarafsız ve şeffaf bir ekspertiz sürecine tabi tutuyorlar. TÜV SÜD D-Expert’in sağladığı ekspertiz hizmeti, müşterilerimizle aramızdaki güven ilişkisine büyük destek sağlıyor. VavaCars olarak 2022 hedefimizde, TÜV SÜD D-Expert ortaklığındaki merkez sayımızı iki katına çıkarmak var" dedi.

TÜV SÜD D-Expert CEO’su Emre Büyükkalfa da, "Yeni dönemde de paydaşlarımızla birlikte uzun vadeli, sürdürülebilir bir değer yaratma adına çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. İkinci el araç ticaretinde alım satım yapan taraflar arasındaki süreçleri kolaylaştıracak yeni projelerimizi hayata geçirmekten de mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.