Vazelin; 1876’dan beri bilinen ve daha çok eczacılık ve tıp sektöründe kullanılan hidrokarbon içeren bir petrol türevidir. Kozmetik ve merhem olarak kullanılan vazelin; pansuman için koruyucu özellik taşır. Vazelin; hiçbir şekilde bozulmayan, kokmayan ve tahriş etmeyen bir üründür. Önceleri merhem üretiminde domuz yağından faydalanılırken, şimdi vazelin kullanılmaktadır.

Vazelin cilt bakımında da kullanılan ve özellikle kuru ciltler ve çatlaklar için etkili bir fayda sağlayan özelliğe sahiptir.

Vazelinin cilt bakımında kullanıldığı alanlar ise;

Kuruyan ve çatlayan dirsek ve topuklar için oldukça etkili bir yumuşama sağlayarak tedavi etmektedir.

Saçlara elektriklenme etkisi için kullanabilirsiniz. Avcunuza az vazelin alarak saçlarınıza hafifçe sürün.

Manikür ve pedikür yaparken tırnaklarınıza sürerek daha kolay uygulama yapmanıza faydalı olacaktır. Ayrıca; kış boyu ellerinizi vazelinle ovarak bakımını da sağlayabilirsiniz.

Topuk çatlakları için vazelin en etkili yöntemdir. Banyodan sonra topuklarınızı vazelin ile ovarak çorap giyin ve öylece yatın. Sabah kalktığınızda ayaklarınızın yumuşadığını göreceksiniz.

Dudaklarınıza gece yatmadan önce vazelin sürün sabah kalktığında yumuşacık olacaktır.

Bir kulak pamuğuna vazelin alın ve kirpiklerinize sürün; bu sayede kirpiklerinizin beslenmesini sağlayarak dökülmesini önleyeceksiniz.

Vazelin gözaltlarına sürülerek yorgunluktan oluşan kırışıklıklara iyi gelir.

Vazelinin cilde faydasının dışında birçok alanda da oldukça kullanım alanı bulunmaktadır. Vazelini günlük el bakım kremi olarak da kullanabilirsiniz. Ev işlerinden yıpranan ellerinizin kısa sürede toparlanmasını sağlayacaktır.