Veda Partisi 14 Haziranda vizyonda
Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın, yönetmenliğini Ufuk Cebeci'nin yaptığı 'Veda Partisi' filminin basın toplantısı Kanyon'da yapıldı. Basın toplantısına oyuncular tam kadro katıldı
'Veda Partisi' Başkanı İbrahim'in, bir bekarlığa veda partisinde altüst olan hayatının anlatıldığı film 14 Haziran'da seyirci ile buluşacak. Vahdet Erdoğan'ın yapımcılığını yaptığı ve genel hikayesini yazdığı Veda Partisi’nin yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci oturuyor. Barış Başar'ın senaryosunu yazdığı Veda Partisi’nin oyuncu kadrosunda; Toygan Avanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Şiva Behrouzfar, Ömer Kurt, Buket Akpunar ve Emir Sefa Yıldırım yer alıyor.
'Veda Partisi' Başkanı İbrahim başkanın eşinin, arkadaşı için düzenlediği bekarlığa veda partisinde yaşananların anlatıldığı hikayede, bir gecede değişen hayatlar görülüyor. Eğlenceli başlayan bir bekarlığa veda partisinin ilerleyen saatlerde heyecan ve gerilim dolu bir geceye dönüşmesiyle seyirciler de kahkahalara boğulacak.
Bu yıl üç filme birden imza atacak olan yapımcı Vahdet Erdoğan; "Yazdığımız değişik hikayelerden biriydi; hem kadın, hem erkek için. Aslında iki tane gerçek hikayenin bir araya getirilip senaryolaştırıldığı bir film. Bu filmi bu hafta vizyona sokuyoruz, C Takımı 2 için de 21 Temmuz’da sete giriyoruz. Hızlı bir şekilde sinema sektörüne iş kazandırmaya devam edeceğiz."
İlk kez bu filmde eşi Şiva Behrouzfar ile kamera karşısına geçen Toygan Avanoğlu, film hakkında şunları söyledi; "Veda Partisi'nin lideriyim. Filmde Seda Akman'ın eşiyim. Filmde kumpas kurmaya çalışırken ben düşüyorum kumpasa. Güzel, heyecanlı ve sürükleyici bir film. Hanımefendiler daha fazla mesai yaptı. Ben de parti başkanı olarak güzel sloganlarımla bu filmin içindeyim. Bu filmde hem öz eşim Şiva hanım var hem de sahte eşim Seda hanım var." diye konuştu.
Şiva Behrouzfar; "Kadın egemenliğinin ve kadın dayanışmasının olduğu bir filmde yer almak çok keyifliydi." dedi
Seda Akman; "Kızlarla eğlenerek hep beraber güzel bir film çektik. Ben daha fazla dramalarda oynadığım için komedilerde Seda Akman adı pek geçmiyor. Benim için de farklı bir deneyim oldu böyle bir projede yer almak. Filmde parti liderinin eşiyim, çok güçlü, işinin başında, dinamik bir kadın. İşyerindeki arkadaşlarıyla bir arkadaşlarının bekarlığa veda partisi için Armutlu’da bir villa kiralıyoruz ve sonrasında başımıza gelenler anlatılıyor." şeklinde konuştu.
Filmin başrollerinden birini canlandıran Aslı Bekiroğlu; "Genelde romantik komedi ve komedide oynuyorum. Yine öyle bir iş ama ben burada daha huysuz ve suratsız bir karakter; bu yenilik oldu benim için. Setimiz de çok keyifli, eğlenceli geçti," diye konuştu.
Hakan Bilgin; "Armutlu’da çok güzel ağırlandık. Komedi filmi bizim alışık olduğumuz bir ligdi. Onun için çok sıkıntı çekmedik Toygan’la, gelişine vurduk. Aslı ile ilgili de baktık etrafa ama o tarz erkeklerden bulamadık." ifadelerine yer verdi.
Güzel kadın komedi oynamaz algısının olduğundan dert yanan Rüya Coriç ise; "Bu algılar yıkılmalı. Kadın komedisinin üstüne gitsek çok daha farklı senaryolar çıkacak diye inanıyorum. Kadınlarda malzeme daha fazla. Tipoloji olarak da bakmamak gerek. Güzel bir kızda komedi oynayabilir. Erkek komedyenler arasında Tolga Çevik hayranıyım."
Filmin yönetmeni Ufuk Cebeci; "İlk özel metraj filmim o yüzden çok önemli benim için. Aslında bir komedi filmi ama güçlü kadınların bir araya geldiği bir kadın hikayesi. Seyircilerin izlerken eğleneceği bir film ortaya çıkarmaya çalıştık" dedi.