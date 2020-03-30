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HaberlerGündemVefa Sosyal Destek Grupları'ndan 570 haneye destek
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Vefa Sosyal Destek Grupları'ndan 570 bin haneye destek

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üstünün ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Vefa destek grubu 569 bin 549 hanenin ihtiyacına yanıt verdi

Vefa Sosyal Destek Grupları
HABERTURK.COM

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Gruplar, uygulamanın başladığı günden beri 569 bin 549 haneye ulaşarak, ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile kısıtlanmıştı. Bu kapsamda olup evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan vefa sosyal destek gruplarına vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.

EMEKLİ MAAŞI DA ALIŞVERİŞ DE

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya geçtiği 22 Mart’tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek gruplarına 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı olanlar yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda olanlar emekli maaşı, market alışverişi , sağlık ihtiyaçların için 112,155, 156 numaralarını aradı.

22 Mart-30 Mart tarihlerinde 112 üzerinden 218 bin 403 arama, 155 üzerinden 158 bin 445 arama, 156 üzerinden 55 bin 865 arama, diğer numaralardan 208 bin 253 arama olmak üzere toplam 640 bin 966 arama gerçekleştirildi.

Bu aramalardan 569 bin 549 hanenin ihtiyaç bildirimi valilik ve kaymakamlar koordinasyonunda vefa sosyal destek grupları tarafından yerine getirilirken, bilgi talepli aramalar ise ilgili birimlere yönlendirilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

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