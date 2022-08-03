Vekalet savaşlarının Balkanlar'daki durağı: Kosova-Sırbistan 0:00 / 0:00

Tüm dünya 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkilerinden kurtulmak için mücadele verirken, Pasifik'te de Çin ile Tayvan arasında yükselen savaş ihtimali; 2022 yılını 'savaşların yılı' olmaya yaklaştırıyor. Doğu Avrupa'daki savaş ve Güney Asya'da ısınan suların ardından bir çatışma ihtimali de Balkanlar'da belirdi: Kosova-Sırbistan gerginliği.

ABD'nin ve AB'nin güçlü desteğini alan, NATO gücünün de uzun yıllardır konuşlandığı Kosova, Rusya'nın açık desteğini arkasına alan Sırbistan ile geçtiğimiz pazar günü savaşın eşiğine geldi. Kosova'da yaşayan Sırp azınlıklarla merkezi hükümetin yıllardır yaşadığı gerginlik çatışmaya dönecekken, hükümet çatışmaya sebep olacak kararı 1 ay erteleyerek bölgenin nefes almasını sağladı. Ancak nereye kadar?

YUGOSLAVYA’NIN PARÇASI KOSOVA

1389 yılında Kosova Savaşı’nın ardından bölgede kontrolü sağlayan Osmanlı İmparatorluğu, 500 yılın ardından 1912’de Balkan Savaşı yenilgisiyle Kosova’yı Sırbistan’a kaybetti.

Daha sonra bölgede kurulan Yugoslavya devletinin bir eyaleti olan Kosova’da 1960'larda bölgede Arnavut ulusal kimliğinin bastırılması, Belgrad’ın tutumunun da yumuşamasını sağladı. Arnavut kökenliler Kosova ve Yugoslav yönetimi içinde tutunabilmeye başladı. Kosova’ya 1974'te özerklik verilse de bu karar 1989'da aşırı Sırp milliyetçisi Slobodan Milosevic tarafından iptal edildi.

1992’de başlayan Yugoslavya’nın dağılma süreci ise, Kosova’yı savaş alanına çevirdi.

NATO’NUN KOSOVA GEÇMİŞİ

SSCB’nin çöküşünün ardından yeniden şekillenen ve dengesini arayan dünyada NATO, askeri olarak ilk defa sahaya Balkanlar’da çıktı. Yugoslavya İç Savaşı’nda sahada aktif rol oynayan NATO, ilk olarak Sırbistan’ın sularında donanma ablukası uygulayarak Sırp gemilerinin giriş çıkışını kapattı. Ardından Bosna Hersek hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan etti. NATO’nun deniz ve hava kontrolü genişleyerek 1996’ya kadar sürdü.

1999 yılında Sırp lider Miloseviç’in Kosovalılara karşı soykırım başlatması ve imzalanan barış anlaşmasını reddetmesi üzerine NATO 11 hafta boyunca Kosova ve Sırbistan’daki hedefleri bombaladı. 10 Haziran 1999'da Yugoslavya lideri Slobodan Miloseviç, hava harekâtının durdurulması karşılığında NATO'nun Kosova'da asker konuşlandırması ve bölgenin BM misyonu tarafından yönetilmesini öngören teklifi kabul etti ve askerlerini Kosova'dan çekmeyi onayladı.

Milosevic 2001 yılında teslim oldu, 11 Mart 2006 tarihinde savaş suçlarından yargılandığı sırada Lahey'de hapishanede öldü.

KOSOVA’NIN DEVLET OLUŞU

Nüfusunun büyük bölümü Arnavut kökenli olan Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. İlk tanıyan ülkelerden biri Türkiye olurken, Kosova’da Başkonsolosluk açan ilk ülke olmuştur. Bugün, ABD’nin de içinde olduğu 117 ülke Kosova’yı tanıyor.

İspanya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Slovakya ve Romanya ise, bugüne dek Kosova'yı tanımış değil. İspanya, Katalanlar’a; Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne emsal olabileceğinden çekindiği için tanıma kararı almıyor. Bu açıdan, diğer Balkan ülkeleri arasında AB'ye tam üyelik ihtimali en düşük görülen ülke halihazırda Kosova.