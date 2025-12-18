Habertürk
Habertürk
        'Veliaht' bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        Timur'u büyük bir tehlike bekliyor

        Ekranların sevilen dizisi 'Veliaht', bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 10:27 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:27
        Timur'u büyük bir tehlike bekliyor
        Ekranların sevilen dizisi 'Veliaht', bu akşam saat 20.00'de heyecan dolu yeni bölümüyle SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak.

        Yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün, senaristliğini ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber üstlendiği 'Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Arif Pişkin (Saim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Veliaht'ın 14'üncü bölümünde; Timur’un eve dönüşü, Ayşe’nin sevinci kadar derin bir hesaplaşmayı da beraberinde getirir. Zafer’in öz babası Arnavut Saim’i öldürmesi, Kudret’te büyük bir şok yaratır. Elinden alınan kimliğini geri almak için geçmişine dair tüm izleri silmeye kalkan Zafer, Reyhan’a korku dolu anlar yaşatır. Beyazıt’tan duyduklarıyla sarsılan Yahya kontrolünü kaybederken, yıllardır gizemini koruyan yara bantlarının altındaki harfler yavaş yavaş açığa çıkmaya başlar. Zülfikar’ın koltuğuna “veliaht” sıfatıyla oturan Timur’u büyük bir tehlike bekler, Esenler’e yaklaşan karanlığın ıslığı artık duyulmaktadır.

        'Veliaht', yeni bölümüyle 18 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

