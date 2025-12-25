Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de

        Timur'un en zor kararı

        SHOW'TV'de ekrana gelen sevilen dizi 'Veliaht', heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak

        Giriş: 25.12.2025 - 09:55 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:55
        Timur'un en zor kararı
        SHOW TV'de 'Veliaht' günü...

        'Veliaht', heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

        Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber üstlendiği 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Saygın Soysal (Korkut), Rahimcan Kapkap (Selim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Veliaht'ın 15'inci bölümünde; Timur’un ortadan kaybolması, Reyhan’ı derin bir endişe ve çaresizliğe sürükler. Timur’un kendisini vuran kişiyi öğrenmek için yaptığı plan, krallığına giden yolda önemli bir basamak hâline gelir. Derya ile Yahya büyük bir yüzleşme yaşar; Yahya’nın parmaklarındaki gizem açığa çıktığında, Derya hayatının en kötü gününü yaşar. İntikam ateşiyle kontrolden çıkan Korkut, Esenler’de elini kana bulamaktan çekinmez. Bu ateş, Yahya’nın düğününe de sıçrar ve büyük bir kabusa dönüşür. Timur ise sevdiklerini kurtarmak için hayatının en zor kararının eşiğine gelir.

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

