Veliaht bu akşam yok mu, neden yok? Veliaht yeni bölüm ne zaman? 19 Mart Show TV yayın akışı
Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht, son olarak 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FARO ve Gold Yapım imzalı dizinin 26. bölümünün ise bugün yayınlanması bekleniyordu. Ancak aksiyon ve dram türündeki yapımın yeni bölümü 19 Mart 2026 Show TV yayın akışından çıkarıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ‘’Veliaht bu akşam yok mu, neden yok?’’ sorularını gündeme taşıdı. Peki, Veliaht yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Veliaht 26. bölüm tarihi…
VELİAHT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Genellikle Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu nedenle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.
Bayram dolayısıyla Veliaht dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
19 Mart 2026 Show TV yayın akışına göre, saat 20.00’de Düğün Dernek filmi sinemaseverlerle buluşacak.
VELİAHT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Veliaht dizisinin 26. bölümü 26 Mart Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak.
VELİAHT FİNAL Mİ YAPACAK?
Veliaht dizisi, 26 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak 26. Bölümü ile ekranlara veda edecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Düğün Dernek
22.15 Lohusa
00.45 Düğün Dernek
02.30 Veliaht
05.00 Sandık Kokusu
VELİAHT 25. BÖLÜM ÖZETİ
Faroz’un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirir.
Vezir, Kudret’e evlenme teklifi eder ancak saklanan sırlar evlenmelerini imkansız kılar.
Timur, Reyhan’a sürpriz yapar, ikili sade bir törenle hayatlarını birleştirir.
Timur’un planıyla Faroz hiç beklemediği bir yerden darbe yer. Esenler’e dönme vakti gelmiştir.