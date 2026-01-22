Veliaht canlı izle: Show TV'de Veliaht 18.bölüm tamamı full izle ekranı
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht 18.bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler televizyonun yanı sıra Show TV canlı yayın ekranı üzerinden bölümü anlık ve kesintisiz bir şekilde takip edebilir. Peki, Veliaht yeni bölümde neler olacak? İşte Veliaht bölüm özeti ve Show TV canlı yayın izleme ekranı
Perşembe akşamı ekrana gelecek olan Veliaht izleyiciyle bu akşam buluşacak. Yeni bölümde Zafer intikamı için Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar. Zafer, Doğu Kapı'yı almak ve ismini geri kazanmak için Yahya ile geri dönülmez sonuçları olacak bir anlaşma yapar.
VELİAHT 18.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zafer intikamı için Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar.
Zafer, Doğu Kapı'yı almak ve ismini geri kazanmak için Yahya ile geri dönülmez sonuçları olacak bir anlaşma yapar. Timur’un kimliğini öğrenen Yahya soğukkanlı davranıp akıllıca bir plan yapar. Reyhan, Timur’la birlikte aşkları için önemli bir adım atarken Zülfikar’ın tehdidiyle yüzleşir. Derya evliliğinde yeni bir aşamaya geçerken hayatını altüst edecek bir haber alır. Timur, Reyhan konusunda çığırından çıkan Zafer’le birlikte tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zülfikar’dan duyduklarıyla yıkılan Zafer intikamı için kendisi gibi yaralı olan çocukluk arkadaşı Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar.
VELİAHT 18. BÖLÜM CANLI İZLE
Veliaht 18. bölümü ile ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten Show TV canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz.
