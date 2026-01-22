Veliaht canlı izle: Show TV'de Veliaht 18.bölüm tamamı full izle ekranı

VELİAHT 18.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zafer intikamı için Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar.

Zafer, Doğu Kapı'yı almak ve ismini geri kazanmak için Yahya ile geri dönülmez sonuçları olacak bir anlaşma yapar. Timur’un kimliğini öğrenen Yahya soğukkanlı davranıp akıllıca bir plan yapar. Reyhan, Timur’la birlikte aşkları için önemli bir adım atarken Zülfikar’ın tehdidiyle yüzleşir. Derya evliliğinde yeni bir aşamaya geçerken hayatını altüst edecek bir haber alır. Timur, Reyhan konusunda çığırından çıkan Zafer’le birlikte tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zülfikar’dan duyduklarıyla yıkılan Zafer intikamı için kendisi gibi yaralı olan çocukluk arkadaşı Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar.