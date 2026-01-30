'Veliaht'ın soluksuz izlenen hikâyesi Kars'a taşındı

SHOW TV ekranlarında yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı 'Veliaht', dün akşam; Karslı Ailesi için büyük bir yıkımın yaşandığı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Zafer'in ihaneti sonrası tüm Esenler ahalisi Karslı ailesine sırt çevirirken Zafer ismini geri alsa da artık yıllardır çıkamadığı konaktan kovuldu. Timur ise otogarda yaşanan büyük karmaşada Karslı Ailesi ve Reyhan arasında kaldı. Yahya yaptığı sinsi hamleyle Esenler'i ele geçirip Doğu Kapı'yı yakacak ateşin fitilini yakarken o ateşin Zülfikar’ın yanında Derya’ya da ne kadar büyük zarar vereceğini hesap etmemişti. Yahya’nın öfkeli otogar halkını Zülfikar’ın konağına doğru sürüklemesi tüm Karslı Ailesi’ni büyük tehlikeyle karşı karşıya getirdi. Timur hem Reyhan'ı hem de aileyi kurtarmak için Yahya’yla anlaşma yapmak zorunda kalarak onları konaktan çıkardı. Bölümün finaline ise Karslı Ailesi’nin memleketleri Kars’a dönmesi damgasını vurdu. Kars’ta geçecek yeni bölümlerde neler yaşanacağı şimdiden heyecanla bekleniyor.

REKLAM Yeni bölümüyle ABC1 20+’da 4,17 izlenme oranı (reyting) 10,73 izlenme payı (share), Total’de 3,87 izlenme oranı (reyting) 9,94 izlenme payı (share) ve AB’de de 3,28 izlenme oranı (reyting) 9,62 izlenme payı (share) elde eden dizi reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Veliaht’, heyecanı yüksek 19'uncu bölümüyle izliyicilerle buluştu. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu 'Veliaht', 19'uncu bölümünde yaşanan büyük kırılmalarla sosyal medyada da gündem oldu. Diziyle ilgili birçok paylaşım yapılırken #Veliaht etiketi 7 saatten fazla, #Yahya ve #YahDer etiketleri ise uzun saatler boyu X Türkiye’de TT listesinin en üst sıralarında yer aldı. REKLAM 'VELİAHT'IN 19'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 19. bölümünde Yahya, tüm otogara karşı Zülfikar Ağa ve Timur’un sırlarını tek tek ortaya döktü. Zafer’in gücünü de yanına alan Yahya, Timur’un gerçek Zafer olmadığını onların yüzüne vururken babasının da Zaro Ağa tarafından öldürüldüğünü herkese açıkladı. Zaro Ağa ise Zafer’in ihaneti sonrası büyük bir yıkım yaşarken onu konaktan kovdu.

Zafer’in ihaneti Zülfikar’ı bitirdi; Reyhan otogarda yaşananlardan sonra Timur’a her şeyi bırakıp gitmeyi teklif etti. Timur iki taraf arasında kalırken Reyhan, Timur’u terk etti. Timur, Esenler'de Zülfikar için savaşırken bir yandan da Reyhan'ı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Reyhan’ı bulmak için her yolu deneyen Timur, onun içeride olabileceğini düşündüğü arkadaşının evinin kapısına dayandı. Timur, Reyhan’ın kapısına dayanıyor; REKLAM Zafer'in ihaneti sonrası tüm Esenler halkı Karslı ailesine sırt çevirdi. Yahya, yaptığı sinsi hamleyle Esenler'i ele geçirip Doğu Kapı'yı yakacak fitili ateşlerken o yangının sevdiği kadına yani Derya’ya kadar sıçrayacağını tahmin etmemişti. Kızgın kalabalık otogarda Derya’yı köşeye sıkıştırmışken onu o arbededen Yahya koşup kurtardı. Yahya, Derya’sını kurtarıyor; Yahya’nın öfkeli otogar halkını Zülfikar’ın konağına doğru sürüklemesi tüm Karslı Ailesi’ni büyük tehlikeyle karşı karşıya getirdi. Konakta tüm kadınlar kızgın kalabalığa karşı direnirken Zülfikar Ağa da evini bırakmamakta kararlıydı. Timur ise bu olayın büyüyüp konağa kadar sıçramasıyla soluğu Yahya’nın yanında aldı. Timur hem Reyhan'ı hem de Karslı ailesini kurtarmak için Yahya’ya otogar ve konağı terk edip gitme sözü verdi. Timur, Yahya’yla herkesin hayatında geri dönülemez şekilde etkileyecek bir anlaşma yapmak zorunda kaldı.