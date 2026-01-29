Yeni bölüm çekimleri Kars'ta başladı

SHOW TV'nin sevilen dizisi, FARO ve Gold Yapım imzalı 'Veliaht'ın hikâyesi bu bölümden itibaren Kars'a taşınıyor. Dizinin oyuncuları ve ekibi yeni bölüm çekimleri için Kars'a gitti. 'Veliaht'ın hikâyesinde bu bölüm büyük bir kırılma yaşanırken Kars'ta neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası bulunan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker'in kaleme aldığı; yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu 'Veliaht', hikâyesinde ezber bozan bir kırılmaya hazırlanıyor.

Nursel Köse

REKLAM

Esenler Otogarı'nda kurulan güç dengeleri değişirken, 'Veliaht'ın dünyası bu kez Kars'ın sert coğrafyasına taşınıyor. Yeni bölümden itibaren Karslı Ailesi, geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalacakları memleketlerine doğru geri dönüş yolculuğuna çıkıyor. Bu yolculuk; saklanan gerçeklerin, bastırılmış hesaplaşmaların ve uzun süredir beklenen intikamın fitilini ateşlerken, aynı zamanda öykünün seyrini değiştirecek büyük sürprizlerin de habercisi oluyor.