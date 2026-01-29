Habertürk
        Yeni bölüm çekimleri Kars'ta başladı

        'Veliaht'ın yeni bölüm çekimleri Kars'ta başladı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Veliaht'ın, yeni bölüm çekimleri Kars'ta başladı. Ayrıca dizinin kadrosuna, ünlü oyuncu Nursel Köse de katıldı

        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:24
        Yeni bölüm çekimleri Kars'ta başladı
        SHOW TV'nin sevilen dizisi, FARO ve Gold Yapım imzalı 'Veliaht'ın hikâyesi bu bölümden itibaren Kars'a taşınıyor. Dizinin oyuncuları ve ekibi yeni bölüm çekimleri için Kars'a gitti. 'Veliaht'ın hikâyesinde bu bölüm büyük bir kırılma yaşanırken Kars'ta neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası bulunan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker'in kaleme aldığı; yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu 'Veliaht', hikâyesinde ezber bozan bir kırılmaya hazırlanıyor.

        Esenler Otogarı'nda kurulan güç dengeleri değişirken, 'Veliaht'ın dünyası bu kez Kars'ın sert coğrafyasına taşınıyor. Yeni bölümden itibaren Karslı Ailesi, geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalacakları memleketlerine doğru geri dönüş yolculuğuna çıkıyor. Bu yolculuk; saklanan gerçeklerin, bastırılmış hesaplaşmaların ve uzun süredir beklenen intikamın fitilini ateşlerken, aynı zamanda öykünün seyrini değiştirecek büyük sürprizlerin de habercisi oluyor.

        'VELİAHT'IN KADROSUNA NURSEL KÖSE DAHİL OLDU

        Kars'ta devam edecek çekimlerle birlikte dizinin güçlü kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor. Usta oyuncu Nursel Köse, Yahya ve Selim'in annesi Zahide karakteriyle 'Veliaht'a adım atıyor. Zahide'nin gelişi, Karslı Ailesi'ne yönelik intikam hikâyesinde tüm taşları yerinden oynatacak.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren 'Veliaht' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

