        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden merak dolu bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 22:43
        "Bebeğin babası Yahya"

        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı. Geçmişin hesaplaşmaları ve dinmeyen intikam ateşi, Derya’nın şoke eden itirafıyla tüm dengeleri altüst ediyor.

        İşte 'Veliaht'ın 23. Bölüm 2. Ön İzlemesi;

        Yayınlanan ön izlemede, Beyazıt'ın Karslı ailesine Derya'nın hamile olduğunu söylediği akşam yemeği neşeyle başlarken Derya'nın şoke eden itirafıyla ortam bir anda buz kesiyor.

        Bebeğin babasının Yahya olduğunu açıklayan Derya'nın itirafı Karslı ailesinin üzerine adeta ateş gibi düşüyor.

        Yeni bölümde yaşanacaklar büyük merak konusu olurken, Zülfikar'ın vereceği tepki ise şimdiden yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', özetsiz yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

