SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtıma Yahya'nın vurulması damga vuruyor.

İşte 'Veliaht'ın 7. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yeni tanıtımda Timur ve Reyhan'ın aşk dolu anları dikkat çekerken, Ceset'in Yahya'nın gizli işlerini Timur'a haber vermesi gerilimi artırıyor.

Timur, "Zülfikar Karslı'ya bunu kimse yapamaz" diyerek Yahya ile birlikte kaçırılan gizemli otobüsün peşine düşüyor.

Zülfikar'ın "Zafer, oğlum dikkat et" sözleri duygu dolu anlara sahne olurken, Yahya ve Timur'un nefes kesen mücadelesi yeni bölüme dair merakı iyice artırıyor.

REKLAM

Çatışmanın ortasında kalan ikiliden Yahya'nın yere yığıldığı anlar tanıtıma damgasını vuruyor ve kurtulup kurtulamayacağı büyük merak konusu oluyor.