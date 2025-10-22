Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha yayınlandı

        Giriş: 22.10.2025 - 23:06 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:17
        "Düşman bazen tam karşında"
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtıma Yahya'nın vurulması damga vuruyor.

        İşte 'Veliaht'ın 7. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yeni tanıtımda Timur ve Reyhan'ın aşk dolu anları dikkat çekerken, Ceset'in Yahya'nın gizli işlerini Timur'a haber vermesi gerilimi artırıyor.

        Timur, "Zülfikar Karslı'ya bunu kimse yapamaz" diyerek Yahya ile birlikte kaçırılan gizemli otobüsün peşine düşüyor.

        Zülfikar'ın "Zafer, oğlum dikkat et" sözleri duygu dolu anlara sahne olurken, Yahya ve Timur'un nefes kesen mücadelesi yeni bölüme dair merakı iyice artırıyor.

        Çatışmanın ortasında kalan ikiliden Yahya'nın yere yığıldığı anlar tanıtıma damgasını vuruyor ve kurtulup kurtulamayacağı büyük merak konusu oluyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht' yeni bölümüyle her perşembe saat 20.00'de SHOW TV'de!

