        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın heyecan dolu yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 22:28
        "Sen gerçeğin peşinde misin Timur?"

        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümden kayıpların, sırların ve yeni başlangıçların içe içe geçtiği bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Veliaht'ın 24. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, Kars'a adeta ateş gibi düşen Faroz'un Timur'a yaptığı iş ortaklığı teklifi, değişen dengelerin habercisi oluyor.

        Yahya'nın Timur'a söylediğİ, "Ben üzerime düşeni yaptım" sözleri ise iki eski rakibin, ortak düşmana karşı aynı safta buluştuğunu gözler önüne seriyor.

        Reyhan ile Faroz'un geçmişi gizemini korurken, Yahya'nın Kudret'e doğacak bebeği için "Erkek olursa adını Zafer koyalım" demesi, duygu dolu anlara sahne oluyor.

        Faroz'un Timur'a açıklayacağı büyük gerçekler merakı artırırken, yeni sırların kapısını aralayan Veliaht’ın yeni bölümüne olan ilgi giderek yükseliyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Serhat Teoman, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        Şile Otoyolu'nda yol verme tartışması; şoföre küfür etti minibüse tekme attı

        Şile Otoyolu'nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada servis minibüsünün önünde durdu. Ardından da minibüs şoförüne hakaret edip, araca yumruk ve tekme attı. (DHA)

        #veliaht
        #show tv
