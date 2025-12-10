'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Bu hafta ekrana gelecek yeni bölümde, yaşananların ardından Zülfikar ile Derya arasında kaçınılmaz bir yüzleşme yaşanıyor.

İşte 'Veliaht'ın 13. Bölüm Ön İzlemesi;

Yayınlanan ön izlemede Derya, annesinin yıllar önce kaydedilmiş o sarsıcı videosunu tüm ailenin gözleri önünde Zülfikar’ın yüzüne vuruyor.

REKLAM

Annesinin intikamı için cesur bir adım atan Derya, büyük sırrı ortaya dökerken; Zülfikar ise kendini aklamaya çalışsa da başarılı olamıyor.

Otogar seçimlerinin gölgesinde sarsılan Karslı ailesinin bu kaostan nasıl çıkacağı ise büyük bir merak konusu oluyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.