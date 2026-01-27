Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 21:08 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:08
        "Derya! Benim Yahya"
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

        İşte 'Veliaht'ın 19'uncu bölüm ön izlemesi;

        Yayınlanan ön izlemede, otogarda Karslı ailesini bekleyen fırtınanın ilk işaretleri veriliyor. Öfkeli kalabalığın Derya'ya yönelmesiyle ortam bir anda kontrolden çıkarken, çaresizce kendini savunan Derya’nın yardımına Yahya tereddütsüz koşuyor.

        Yahya’nın koruyucu tavrı ve Derya'ya uzanan eli, ikili arasındaki duygusal bağı ele verirken, yaşananlar Derya’yı derinden sarsıyor. Timur’un da gelmesiyle birlikte Derya, büyüyen kargaşanın içinden son anda kurtuluyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker'in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #veliaht
