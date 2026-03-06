'Veliaht'ta gerçek ortaya çıktı

SHOW TV’de ekranlara gelen, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ büyük sırların ortaya döküldüğü yeni bölümüyle dün akşam seyircilerle buluştu. Zafer’in ölüm haberi Karslıların evine büyük bir ateş olarak düşerken bebek haberinin ardından Zahide, Derya ve bebekten kurtulmaya çalıştı. Faroz’un Kars’a gelişi başta Reyhan olarak Karslı ve Kaptan Ailesi’ni etkilerken Timur, Faroz’u alt etmek için Yahya’yla iş birliğine girdi. Yahya’nın Timur’un planına dahil olması tüm dengeleri değiştirirken Faroz son dakika Doğu Kapı’yı satın alarak onları büyük bir yıkıma uğrattı. Bölümün finaline ise Zahide ve Zülfikar'ın oğlunun Faroz olduğunun ortaya çıkması damga vurdu. Dizi yeni bölümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

REKLAM

Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Serhat Teoman, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

'VELİAHT’IN 24'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan 24. bölümünde Zafer’in ölüm haberi Karslıların evine büyük bir ateş düşürdü. Zülfikar Ağa ve Timur’un Zafer’i bulmasından sonra bu acı haberi Vezir eve gelip verirken ailede herkes derinden sarsıldı. Kudret baygınlık geçirirken Derya ve Cennet bu habere inanmak istemediler. Sezen Aksu’nun Zafer’in ölümünden etkilenerek yazdığı ‘Kar’ şarkısı ise bu duygusal sahnede izleyicileri derinden etkiledi.

Karslı Ailesini yıkan haber:

Herkesin merakla beklediği gizemli Faroz sonunda ortaya çıkıp Kars’a gelirken Karslı ve Kaptan Ailesi planını da devreye soktu. Faroz ilk olarak Timur’u ayağına çağırıp ona iş teklifinde bulundu. Timur ise Faroz’un başlarına büyük bir bela olacağını bildiğinden en başından adımlarını dikkatli attı.

REKLAM

Faroz ve Timur ilk kez karşı karşıya geldi:

Yahya’nın Derya’yı evlerine getirmesiyle Zahide ondan ve bebekten kurtulmak için Gülendam’ı kullanmaya karar verdi. Gülendam’ı Zafer’in yerini ona söylediğini Kudret’e açıklamakla tehdit eden Zahide, ondan Derya’yı zehirlemesini istedi. Gülendam tam Derya zehirli içeceği içerken yaptığına pişman oldu ve Derya’nın tamamını içmesini engelledi. İçtiği kısmıyla fenalaşan Derya hastaneye kaldırılırken Yahya da bir an olsun onu yalnız bırakmadı. Reyhan, Faroz’un çocukluk günlerinden arkadaşı Ömer olduğunu anlamasıyla kendi için Kars’a geldiğini düşündü. Timur ise Faroz’u alt etmek için bir oyun kurdu ancak bu sefer planın işleyebilmesi için Yahya’nın yardım etmesine ihtiyacı vardı. Bütün bunların arasında Timur ve Reyhan her adımlarını birbirleriyle paylaşırken bir yandan da İstanbul’a dönme ve evlenme hayalleri kurmaya devam etti. Reyhan, Timur’la büyük bir düğün hayal ettiğini Timur’a itiraf ederken kendilerini gelinlikçinin önünde bulmaları ise aşk dolu anlara sahne oldu.

REKLAM

Reyhan ile Timur’un gelinlik provası:

Bölümün sonunda Timur’un Faroz’u alt etmek için kurduğu ve Yahya’yla işbirliği yaptığı plan başarıya ulaşırken Faroz onları alt etmek için yeni bir adım attı. Doğu Kapı’yı satın alan Faroz, Karslılar’ın İstanbul’a dönüş yolunun önünü de kapatmış oldu. Finalde ise Timur ve Reyhan’ı büyük bir sürpriz bekliyordu. Faroz’u bulmak için Timur ve Reyhan peşine düşerken Reyhan’ın çocukluk evinde onların karşısına çıktı. İki ailenin en büyük sırrını açıklayan Faroz, Zülfikar ve Zahide’nin oğlu yani gerçek veliaht olduğunu onlara itiraf etti. Bu büyük sırrın açığa çıkmasıyla yeni bölümde Karslı ve Kaptan Aileleri’nde neler yaşanacağı şimdiden merakı artırdı.

İşte heyecan dolu final sahnesi:

‘Veliaht’ yeni bölümüyle her Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!