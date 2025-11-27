Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Veliaht yeni bölüm izle: Veliaht 11.bölüm full izle Show TV’de

        Veliaht izle: Veliaht 11.bölüm tamamı full izle Show TV'de

        Show TV ekranlarında bu akşam Veliaht yeni bölümüyle ekrana gelecek. Veliaht 11.bölümde Timur ve Reyhan, Timur'un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Reyhan'ın Timur ile birlikte bu hayattan kaçıp gitmek istemesi ikili arasında bir gerilime yol açar. Diziyi internetten takip etmek isteyenler Veliaht izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar

        Giriş: 27.11.2025 - 09:47 Güncelleme: 27.11.2025 - 20:37
        1

        Veliaht 11.bölüm izleyiciyle Show TV’de buluşuyor. Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde heyeca dorukta. Diziyi internetten izlemek isteyenler veya son bölümü kaçıranlar Veliaht izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV ile Veliaht canlı ve son bölüm tamamı full izle ekranı

        2

        VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Timur ve Reyhan, Timur’un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar.

        Reyhan'ın Timur ile birlikte bu hayattan kaçıp gitmek istemesi ikili arasında bir gerilime yol açar. Zülfikar, Yahya için Hüseyin Hoca'dan kızı Büşra'yı istemek zorunda kalır.

        3

        Derya’nın da olduğu isteme merasimi Yahya ve Derya arasındaki geçmişin kapısının aralanmasına ve Yahya’nın aslında neden ayrıldıklarının cevabını bulmasına sebep olur. Timur ve Hemşinli Davut arasında başlayan tartışma zamanla alevlenir, seçimler yaklaşırken geri dönülemez sonuçlara sebep olur.

        VELİAHT CANLI İZLE

        Veliaht 11. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

