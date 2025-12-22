SHOW TV’nin FARO ile Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümde gerilimin bir an bile düşmediği sahneler izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Yayınlanan tanıtımda Korkut’un Esenler Otogarı’na gelişiyle Yahya Kaptan için zorlu bir sürecin başladığını görüyoruz. Silahların çekildiği anlar tansiyonu zirveye taşırken Zafer’in otogara gelişi, büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Zafer’in Yahya’ya söylediği “Ben Zafer Karslı’yım” sözleri yankı uyandırırken Reyhan, Timur’un izini sürüyor ve Ayşe’nin kapısını çalıyor. Derya ve Büşra arasındaki soğuk savaş, düğün davetiyesiyle birlikte iyice alevlenirken Timur’un Vezir’in karşısına çıkmasıyla yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

REKLAM

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.