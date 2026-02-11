‘Veliaht’ın yeni bölümüne karşı heyecanı yükselten bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ yeni bölümüne karşı heyecanı yükselten bir tanıtım daha yayınlandı. Farklı bir dönemin kapılarının aralandığı ‘Veliaht’, nefes kesen anların yaşanacağı yeni bölümüyle yarın akşam izleyicilerle buluşacak.

İşte 'Veliaht’ın 21'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Reyhan ve Timur’un aşk dolu kavuşması, romantik anları ekranlara taşırken Yahya ve Derya’nın buluşması ikilinin yaşayacaklarına dair merakı artırıyor. Zafer’in saklandığı yerde bulunması soru işaretlerini çoğaltırken Vezir ile Kudret arasındaki aşkın ortaya çıkması yeni sorunların habercisi oluyor. Tanıtımın sonunda Zahide’nin buluştuğu Dokuzparmak’ın kim olduğu ise yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı zirveye taşıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.